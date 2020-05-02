2020-05-02T19:16:13+03:00
Общество

В Петербурге из-за пандемии снизилась стоимость аренды квартир

Теперь аренда квартиры может обойтись дешевле на четверть
Алина ЧЕМЕРИС
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Квартиру у метро теперь можно снять за 10 тысяч рублейКвартиру у метро теперь можно снять за 10 тысяч рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пандемия короновируса и стремление петербуржцев сэкономить деньги отразилось и на сфере недвижимости. Аренда квартир в Северной столице стала дешевле. Как сообщает сервис «Авито Недвижимость», в городе на Неве упали цены как на долгосрочную аренду, так и на посуточную. Таким образом, снять трешку на длительное время можно на 11% дешевле, меж тем стоимость студии на сутки снизилась на 20%.

Причиной падения цен риэлторы называют снижение спроса на съемное жилье. Ведь студенты вернулись «на постой» к родителям, а многие из тех, кто приезжал в Петербург из других регионов, потеряли работу и были вынуждены вернуться на родину. Таким образом, некоторые квартиры сейчас можно снять вдвое дешевле.

Так, цена 10 тысяч рублей в месяц за однушку недалеко от метро – уже не голубая мечта приезжих, а вполне реальный факт. Дешевле стали и трешки – такая квартира с хорошим ремонтом в Девяткино может обойтись постояльцам всего в 20 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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