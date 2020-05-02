В петербургских больницах для пациентов с COVID-19 начали работать санитарные пропускники

2 Май 2020 2020-05-02T20:18:24+03:00

Санпропускники нужны, чтобы «грязные» и «чистые» потоки персонала нигде не пересекались Фото: Артем КИЛЬКИН

Их оборудовали по согласованию с Роспотребнадзором

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В стационарах Северной столицы, которые были перепрофилированы под прием пациентов, зараженных коронавирусом, теперь работают санитарные пропускники. Это специальные помещения, предназначенные для санитарной обработки людей с дезинфекцией одежды и обуви.

Как сообщает пресс-служба Смольного, решение о количестве санпропускников принималось с учетом особенностей зданий. Таким образом, в Александровской больнице и больнице святого Георгия обустроено одно большое спецпомещение, в Покровской больнице оборудовано 11 санпропускников, а в Госпитале ветеранов войн – 14.

- Схема каждого санпропускника согласована с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, чтобы «грязные» и «чистые» потоки персонала нигде не пересекались, - отмечают в пресс-службе городского правительства.

Санпропускник появился и в больнице Семашко, из-за особенностей конструкции его пришлось оборудовать снаружи. Сейчас идет обустройство спецпомещение в Городской больнице №15.

По мере перепрофилирования медучреждений работы будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU