2020-05-03T10:21:37+03:00
Коронавирус Covid-19

За прошедшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 5379 человек

Также специалисты обработали чуть больше тысячи вызовов на номер 122 по поводу опасной инфекции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За прошедшие сутки в Петербурге вновь обследовали на коронавирус несколько тысяч человек.За прошедшие сутки в Петербурге вновь обследовали на коронавирус несколько тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки, то есть 2 мая, в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 5379 горожан. Число людей, сидящих на обязательном карантине, вновь выросло. Теперь в городе 3266 изолированных человек. Из них 58 пациентов лежат в обсерваторе, 428 – добросовестно сидят на самоизоляции, а 2780 – контактные.

- Также специалисты обработали 1052 вызова, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 738 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 92 человека. В Городскую службу скорой помощи направлено 103 обращения, в полицию - 209. Остальные звонки были справочного характера, - сообщает пресс-служба Смольного.

Петербуржцы продолжают обращаться за помощью к волонтерам. За последний день таких заявок было 163. К слову, в Санкт-Петербургена портале #мывместе зарегистрировались уже 4014 волонтеров. Из них аккредитовали 2896 человек. Все эти добровольцы прошли обучение и выполнили 12783 заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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