2020-05-03T11:23:52+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец набросился на медиков скорой помощи, приехавших на вызов к пенсионерке

В результате скандала мужчина выбил стекло в межкомнатной двери и порезал руку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге на медиков скорой помощи набросился пьяный мужчина.В Петербурге на медиков скорой помощи набросился пьяный мужчина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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3 мая в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило сообщение от медицинского работника, который рассказал о буйном мужчине, мешающем врачам, приехавшим на вызов к пенсионерке. Все произошло в ночь на воскресенье в квартире на улице Шпалерной. К женщине 1946 года рождения, почувствовавшей себя плохо, прибыла бригада скорой помощи. Однако ее 43-летний сожитель принялся скандалить на пустом месте.

- Он, будучи пьяным, совершил противоправные действия в отношении бригады медицинских работников при исполнении ими своих должностных обязанностей. В итоге злоумышленника госпитализировали в медучреждение в состоянии алкогольного опьянения и порезом руки, который он получил в результате удара рукой по стеклянной части межкомнатной двери, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция уже задержала буйного горожанина и выясняет обстоятельства его поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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