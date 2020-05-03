Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года составило 34 человека: скончался еще один пациент

3 Май 2020 2020-05-03T11:41:13+03:00

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года составило 34 человека, поскольку скончался еще один пациент. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года

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К сожалению, число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 мая 2020 года вновь выросло. За минувшие сутки в городе скончался еще один пациент. Подробности его лечения пока не сообщаются. Теперь в Северной столицы 34 официальных смерти от коронавируса.

Но есть и хорошие новости о пациентах, избавившихся от опасной инфекции. Их количество существенно прибавилось.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге диагностировали 5029 случаев заражения COVID-19. Из этого числа уже выздоровели 1061 человек. За последние сутки прирост выздоровевших составил 184 горожан, - прокомментировали в оперштабе Петербурга по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в городе на карантине находятся уже 3266 человек. Из них 58 жителей Северной столицы положили в обсерватор. 428 человек сидят дома на самоизоляции, а 2780 – являются контактными.

ИСТОЧНИК KP.RU