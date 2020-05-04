2020-05-04T11:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

У спикера Законодательного Собрания Ленинградской области выявили коронавирус

Сергей Бебенин ушел на самоизоляции после положительного теста на инфекцию
Лилия КОЗЛОВА
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У спикера парламента Ленинградской области Сергея Бебенина выявили коронавирусУ спикера парламента Ленинградской области Сергея Бебенина выявили коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО
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Спикер Законодательного Собрания Ленинградской области Сергей Бебенин заразился коронавирусом. Как стало известно в понедельник, 4 мая 2020 года, первый тест на новую инфекцию у члена парламента оказался положительным. После этого представитель ЗакСа ушел на самоизоляции в целях безопасности.

- 27 апреля сданный анализ показал положительный результат. С тех пор Сергей Бебенин удалился на самоизоляцию. Самочувствие председателя парламента хорошее, температура и все показатели в норме, - сообщают "РИА Новости".

На данный момент Сергей Бебенин ожидает результатов повторного обследования на коронавирус.

Напомним, что за последние сутки в Ленинградской области у 59 человек подтвердился диагноз на коронавирус. В общей сложности в регионе с начала эпидемии заболели 1096 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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