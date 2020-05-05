Петербургский скульптор, автор ангела из Измайловского сада, попал в больницу с тяжелой пневмонией

5 Май 2020 2020-05-05T14:30:23+03:00

Автор ангела из Измайловского сада попал в больницу с пневмонией. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Известный петербургский скульптор Роман Шустров, который создал скульптуру милого ангела из Измайловского сада, госпитализирован с тяжелой пневмонией. О том, что художника госпитализировали в Маринскую больницу, 5 марта в соцсетях пишут его друзья.

- Сегодня ночью нашего дорогого друга, известного скульптора-кукольника, автора петербургского ангела Романа Шустрова госпитализировали в Мариинскую больницу с осложненным двусторонним воспалением легких, - написала в «Фейсбуке» журналистка Елена Добрякова.

По ее словам у скульптора уже неделю держалась высокая температура, которую никак не получалось сбить. В итоге было решено положить художника в больницу.

Друзья Романа просят всех молиться за его здоровье, а страница в соцсетях самого скульптора пола добрых пожеланий и надежд на благополучный исход болезни.

Романа Шустрова срочно госпитализировали в Мариинскую больницу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU