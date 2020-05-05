Роддом №6 имени Снегирева в Петербурге закрыли из-за коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T17:54:02+03:00

Два дня назад здесь с визитом побывал губернатор города

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Еще один роддом Санкт-Петербурга оказался на прием из-за коронавируса. С 5 мая принимать будущих мамочек прекратил Родильный дом №6 имени профессора Снегирева, или «снегиревка», как его называют роженицы.

- Дорогие наши пациентки! Временно прекращен прием пациенток в отделения патологии беременности и на родильное до особого распоряжения, - сообщается на странице роддома в соцсетях.

Пойти на особые меры предосторожности пришлось из-за экстренных родов внеплановой пациентки, которую привезли в «снегиревку» некоторое время назад. Как отмечают врачи, женщина поступила без признаков ОРВИ и благополучно родила ребенка, после чего была выписана.

Однако потом пришли тесты на коронавирус, которые берут у всех поголовно. И они оказались положительными.

Ни у кого из персонала роддома коронавирусная инфекция не обнаружена, все медики проходят регулярное тестирование. Проблема лишь в том, что именно в шестом роддоме принимали женщин с патологиями крови. Теперь их придется везти в другие клиники, а других,профильных, кроме федерального Центра имени Алмазова, в городе нет.

Женская консультация и амбулаторные центры работают в обычном режиме. Уточнить ситуацию можно по телефону роддома: +7 (964) 322-01-12.

Напомним, что «снегиревку» в числе трех роддомов 3 мая с визитом посетил губернатор Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU