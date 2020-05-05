2020-05-05T17:54:02+03:00
Общество

Роддом №6 имени Снегирева в Петербурге закрыли из-за коронавируса

Два дня назад здесь с визитом побывал губернатор города
Петр КИБЕР
Поделиться:
Роддом №6 закрыли на прием из-за коронавируса.Роддом №6 закрыли на прием из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Еще один роддом Санкт-Петербурга оказался на прием из-за коронавируса. С 5 мая принимать будущих мамочек прекратил Родильный дом №6 имени профессора Снегирева, или «снегиревка», как его называют роженицы.

- Дорогие наши пациентки! Временно прекращен прием пациенток в отделения патологии беременности и на родильное до особого распоряжения, - сообщается на странице роддома в соцсетях.

Пойти на особые меры предосторожности пришлось из-за экстренных родов внеплановой пациентки, которую привезли в «снегиревку» некоторое время назад. Как отмечают врачи, женщина поступила без признаков ОРВИ и благополучно родила ребенка, после чего была выписана.

Однако потом пришли тесты на коронавирус, которые берут у всех поголовно. И они оказались положительными.

Ни у кого из персонала роддома коронавирусная инфекция не обнаружена, все медики проходят регулярное тестирование. Проблема лишь в том, что именно в шестом роддоме принимали женщин с патологиями крови. Теперь их придется везти в другие клиники, а других,профильных, кроме федерального Центра имени Алмазова, в городе нет.

Женская консультация и амбулаторные центры работают в обычном режиме. Уточнить ситуацию можно по телефону роддома: +7 (964) 322-01-12.

Напомним, что «снегиревку» в числе трех роддомов 3 мая с визитом посетил губернатор Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роддом №6 имени Снегирева в Петербурге закрыли из-за коронавируса
Кудрово и Мурино в списке: Губернатор ввел обязательный масочный режим в семи районах Ленинградской области
Петербургский скульптор, автор ангела из Измайловского сада, попал в больницу с тяжелой пневмонией
Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге впервые превысило количество новых заболевших
В Петербурге 8-летний ребенок ударил ножом пьяного отца, который напал на его маму и старшего брата
Стали известно, где в Ленобласти нашли новые случаи коронавируса
В Пулково готовятся встретить вывозные рейсы из США и Вьетнама
В Ленобласти заметили свободно гуляющих кабанов
В Санкт-Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше пяти тысяч человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 5 мая 2020 года: заболели еще 53 человека
Не только губернатор: Петербургским врачам раздадут 10 тысяч защитных экранов
В Ленобласти внучка отобрала у бабушки миллион рублей
Погода в Санкт-Петербурге на 5 мая: солнечно и до +16
Частичная отмена режима самоизоляции в Ленинградской области: Когда снимут ограничения
Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью 13-летнего капитана команды по следж-хоккею в Ленобласти
Еще три стационара для больных коронавирусом открылись в Ленинградской области
Все дворы и дороги продезинфицированы в Санкт-Петербурге
Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Луначарского в Санкт-Петербурге
Стали известны подробности новых смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года
Больница Святой Ольги начала принимать детей с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 4 мая 2020 года: Солнце вывело людей на улицы
Туман накроет Санкт-Петербург 5 мая 2020 года
9 беременных женщин с коронавирусом находятся в роддоме № 16 в Санкт-Петербурге