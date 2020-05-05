2020-05-05T20:42:30+03:00
Общество

В Петербурге поставили памятник самоизоляции

Конструкцию установили неизвестные в Пискаревском парке
Петр КИБЕР
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Работа неизвестного творца называется "Самоизоляция 2020". Фото: vk.com/spb_todayРабота неизвестного творца называется "Самоизоляция 2020". Фото: vk.com/spb_today
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Уже больше месяца жители Санкт-Петербурга, как, впрочем, и остальные россияне, живут в условиях режима самоизоляции. Горожанам запрещено гулять в лесах, сада, парках, играть на детских и спортивных площадках, а также ходить в музеи, кино и так далее. Большинство дисциплинировано проводит карантин в четырех стенах. В честь этого неизвестные установили в городе «памятник самоизоляции».

- В Пискаревском парке появился символ самоизоляции. Он расположен у входа в парк с Амурской улицы. Прохожим нравится, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сам знак представляет из себя куб, в котором, упершись ногами в стенку сидит человек, а вместе с ним карантин переживает и кошка.

Пользователи соцсетей уже пошутили, что это может быть реклама новых квартир-студий особо малой площади. Другие отметили, что для полной картины самоизоляции в кубе не хватает телевизора.

Впрочем, увидеть памятник вживую могут только нарушители режима самоизоляции, ведь до его окончания посещение парков в Петербурге запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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