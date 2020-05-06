2020-05-06T14:24:19+03:00
Общество

«Севкабель» переедет на «Кировский завод» в Санкт-Петербурге

Предприятие начнет перемещаться уже летом 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Завод «Севкабель» переедет в 2020 годуЗавод «Севкабель» переедет в 2020 годуФото: Олег ЗОЛОТО
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Первый кабельный завод в России «Севкабель» летом 2020 года начнет свой переезд с Васильевского острова на территорию «Кировского завода». Как стало известно в среду, 6 мая 2020 года, предприятие собирается полностью перебраться на новую площадку до конца года.

- Территория площадью 10 гектар на Васильевском острове сейчас используется нерационально. Для полноценной работы предприятию достаточно около 55 тысяч квадратных метров, которые им готов предоставить «Кировский завод», - пишет газета «Петербургский дневник».

Завод займет одну из территорий индустриального кластера на проспекте Стачек. Пока будет осуществляться первый шаг релокации, остальное производство будет работать. Предполагается, что окончательно все линии завод запустит на новой площадке во втором квартале 2021 года.

- За счет реализации этого проекта мы получаем дополнительные возможности для расширения, так как выбранная нами площадка – развивающийся индустриальный кластер в черте города с многообещающими инфраструктурными характеристиками, - пояснил генеральный директор завода Сергей Ярмилко.

Смена места завода, никак не повлияет на общественное пространство «Севкабель Порт» - оно продолжит свою работу по прежнему адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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