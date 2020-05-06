2020-05-06T14:55:53+03:00
Общество

Новые аппараты ИВЛ поступили в больницы Ленинградкой области

На данный момент в регионе 27 пациентов подключены к аппаратуре
Лилия КОЗЛОВА
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10 новых аппаратов ИВЛ поступили в больницы Ленобласти10 новых аппаратов ИВЛ поступили в больницы ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В больницы Ленинградской области поступила новая партия аппаратов ИВЛ. Вечером во вторник, 5 мая 2020 года, 4 были доставлены во Всеволожскую больницу, 4 в Тосненскую и 2 в Тихвинскую. Это первые 10 аппаратов по заключенным в апреле контрактам. До конца мая будет поставлено еще 123.

- Также на этой неделе в отделения для приема пациентов с коронавирусной инфекцией должны прийти 10 палатных рентгеновских установок. До конца мая в медучреждения региона поступит в общей сложности 29 рентген-аппаратов, - рассказали в администрации Ленобласти.

На данный момент к аппаратам ИВЛ в Ленинградской области подключены 27 пациентов, из них у 10 диагностирован COVID-19.

Напомним, что в апреле регион заключил контракты на закупку 466 аппаратов ИВЛ для перепрофилированных под борьбу с COVID-19 медучреждений. Средства были выделены из регионального и федерального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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