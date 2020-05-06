2020-05-06T15:24:18+03:00
Общество

Евгению Шляхто могут присвоить звание Почетного жителя Петербурга

С такой просьбой обратились к депутатам ЗАКСа ветераны
Алина ЧЕМЕРИС
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Ветераны отметили вклад самоотверженность петербургских медработников в борьбе с коронавирусом. Фото: http://www.almazovcentre.ru/Ветераны отметили вклад самоотверженность петербургских медработников в борьбе с коронавирусом. Фото: http://www.almazovcentre.ru/
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В Северной столице может стать одним почетным жителем больше. Ветераны обратились к депутатам Заксобрания с предложением присвоить это звание генеральному директору центра Алмазова, председателю рабочей группы Петербурга по борьбе с коронавирусом Евгению Шляхто.

- Я выражаю особую благодарность медицинским работникам, которые находятся на переднем фронте борьбы с коронавирусом и проявляют самоотверженность и мужество, выполняя свой профессиональный долг, - отмечает председатель Совета ветеранов Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

Также он поблагодарил волонтеров, которые будут работать для ветеранов в праздничные дни и подчеркнул, что для пожилого поколения важно, чтобы мероприятия, посвященные 75-летию Победы, состоялись, несмотря на пандемию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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