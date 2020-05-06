Евгению Шляхто могут присвоить звание Почетного жителя Петербурга
В Северной столице может стать одним почетным жителем больше. Ветераны обратились к депутатам Заксобрания с предложением присвоить это звание генеральному директору центра Алмазова, председателю рабочей группы Петербурга по борьбе с коронавирусом Евгению Шляхто.
- Я выражаю особую благодарность медицинским работникам, которые находятся на переднем фронте борьбы с коронавирусом и проявляют самоотверженность и мужество, выполняя свой профессиональный долг, - отмечает председатель Совета ветеранов Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.
Также он поблагодарил волонтеров, которые будут работать для ветеранов в праздничные дни и подчеркнул, что для пожилого поколения важно, чтобы мероприятия, посвященные 75-летию Победы, состоялись, несмотря на пандемию.
ИСТОЧНИК KP.RU