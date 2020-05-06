Лаборатории Петербурга стали использовать новейший метод диагностики коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T19:59:34+03:00

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Лаборатории Петербурга начали использовать наиболее актуальный метод диагностики коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, посетивший вирусологический центр со специализацией COVID-19. Сейчас в городе работают уже 25 лабораторий, которые выявляют опасную инфекцию. Из них 16 – региональных, 5 – федеральных и 4 – частных.

- Надо отметить, что за короткий промежуток времени на базе амбулаторно-поликлинического звена в городе создана мощная сеть для забора бактериологического материала. Сейчас в городе 126 пунктов забора биоматериалов для лабораторного исследования на COVID-19 с возможностью проведения до 10 тысяч тестов в день, - подчеркнул вице-губернатор.

Самым современным методом диагностики коронавируса является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Говоря простыми словами, отдельные фрагменты РНК и ДНК возбудителя COVID-19 выделяются и копируются, а полученная цепочка сверяется с базой данных. Таким образом, можно выявить тип возбудителя и его концентрацию. Метод ПЦР, например, успешно используется в лаборатории при поликлинике №107 Красногвардейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU