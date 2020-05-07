2020-05-07T09:17:42+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле

Акт вандализма запечатлели камеры наблюдения, установленные на поле
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция разыскивает женщину, затушившую Вечный огонь в ПетербургеПолиция разыскивает женщину, затушившую Вечный огонь в ПетербургеФото: Александр ГЛУЗ
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В Санкт-Петербурге снова потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Однако на этот раз это сделали не дети из-за неосторожности и баловства. В четвертом часу ночи 6 мая 2020 года в полицию обратился 34-летний мужчина, который рассказал, что на поле не горит огонь. Правоохранители взялись выяснять, что же произошло.

- Полиция просмотрела видеозаписи с камер наблюдения. На кадрах было видно, как в 2:42 ночи того же 6 мая к Вечному огню подошла неизвестная женщина и каким-то образом, этого на записи не видно, потушила пламя, после чего поспешила скрыться с места, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также по видео полицейским удалось определить приметы вандалки: это женщина около 50 лет, ростом 155-165 сантиметров, полного телосложения, волосы светлые средней длины, была одета в серый спортивный костюм.

На данный момент розыск женщины продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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