Целая семья заболела из-за плесени в жилом доме в Ленинградской области

7 Май 2020 2020-05-07T09:45:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ленинградской области загубили здоровье в борьбе с плесенью. В четверг, 7 мая 2020 года, организация «Гражданский патруль» рассказала о жалобе жителей поселка Белогорка, Гатчинского района. Несколько лет проживающие в доме 11 на улице Институтской не могли понять, почему в их квартире так сыро, а когда правда вскрылась, оказалось, что целая семья уже подорвала свое здоровье.

- Осенью 2018 года в подвале прорвало трубу с горячей водой, и я проверила, что же творится под нашей квартирой. С тех пор пошел стабильный кошмар: только в течение года в подвале раз 8-9 прорвало канализационные трубы, и примерно столько же раз кипятком сверху. В течение года мне и дочери поставили диагнозы заболевания легких, хотя мы проживаем в сельской местности и не курим, - рассказала общественникам жительница дома Елена Львова.

Женщина жаловалась на антисанитарию в подвале, писала заявления, но результата не было. С ее слов, управляющая компания просто насыпала толстый слой песка на канализационную гниль, но это не помогало.

«Гражданский патруль» обратился в ГЖИ Ленобласти с просьбой провести в доме проверку и устранить нарушения. Общественники отметили, что жильцы уже неоднократно лично обращались во все инстанции, но никаких адекватных ответов не получали.

ИСТОЧНИК KP.RU