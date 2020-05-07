7 Май 2020 2020-05-07T11:03:01+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 мая 2020 года

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За сутки в России зафиксировано 88 новых летальных случаев от COVID-19. Из них число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 7 мая 2020 года составило 4 человека. Всего с начала пандемии в Северной столице умерли 44 человека.

- За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2476 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Также в Петербурге зафиксировано Зафиксировано 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в 6190 случаев заражения COVID-19.

На данный момент подробностей о четырех последних смертях еще нет. Чуть позже комитет здравоохранения сообщит пол, возраст умерших, а также больницы, где они находились.

ИСТОЧНИК KP.RU