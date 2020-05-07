Более 1 тысячи нарушений посещения лесов в Ленобласти выявлено за майские праздники
В Ленинградской области в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса запрещено посещать леса. Однако запрет все же нарушается. Так, с 1 по 6 мая сотрудники лесничеств провели 796 контрольных мероприятий по обеспечению данного запрета, устроив проверки.
- За майские праздники было выявлено 1129 случаев нарушения установленных правил касательно посещения лесов, - рассказали в администрации региона. - С нарушителями были проведены разъяснительные беседы, гражданам было предложено покинуть леса и соблюдать режим самоизоляции.
Всего с 1 апреля 2020 года лесниками проведено 5556 рейдов по обеспечению запрета посещения лесов. Но итогам было выявлено 3724 нарушений.
В Ленинградской области введен запрет на посещение лесов в связи с в режимом самоизоляции, а также пожароопасным сезоном.
ИСТОЧНИК KP.RU