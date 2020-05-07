Более 1 тысячи нарушений посещения лесов в Ленобласти выявлено за майские праздники

7 Май 2020 2020-05-07T12:26:17+03:00

Более 1 тысячи нарушений режима самоизоляции в лесах Ленобласти выявлено за майские праздники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 по 6 мая сотрудники лесничеств проверяли соблюдение запрета в связи с режимом самоизоляции

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В Ленинградской области в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса запрещено посещать леса. Однако запрет все же нарушается. Так, с 1 по 6 мая сотрудники лесничеств провели 796 контрольных мероприятий по обеспечению данного запрета, устроив проверки.

- За майские праздники было выявлено 1129 случаев нарушения установленных правил касательно посещения лесов, - рассказали в администрации региона. - С нарушителями были проведены разъяснительные беседы, гражданам было предложено покинуть леса и соблюдать режим самоизоляции.

Всего с 1 апреля 2020 года лесниками проведено 5556 рейдов по обеспечению запрета посещения лесов. Но итогам было выявлено 3724 нарушений.

В Ленинградской области введен запрет на посещение лесов в связи с в режимом самоизоляции, а также пожароопасным сезоном.

ИСТОЧНИК KP.RU