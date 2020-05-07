Больше 500 тысяч горожан получили Единую карту петербуржца

7 Май 2020 2020-05-07T13:56:21+03:00

Больше полумиллиона петербуржцев получили ЕКП за год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проект по выдаче ЕКП стартовал ровно год назад

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Больше полумиллиона жителей города на Неве за год стали обладателями Единой карты петербуржца (ЕКП). Проект по выдаче карт был начат в мая 2019-го и сейчас в Смольном подвели первые итоги проекта.

- Год назад стартовал социальный проект «Единая карта петербуржца». Обладателями карты за это время стали уже 560 тысяч жителей города, входящего в десятку регионов-лидеров по уровню развития цифровизации, - сообщает пресс-служба городского правительства.

Главные возможности карты – платежное, транспортное и медицинское приложения. По ЕКП можно оплачивать покупки как по любой банковской карте, получать на нее социальные выплаты, такие как пособия, пенсии, компенсации и прочее.

Картой петербуржца можно оплачивать проезд в транспорте с существенной скидкой, ходить в музеи. На выставки, в зоопарк и так далее. Всего у ЕКП больше 230 партнеров.

А сейчас на базе карты реализуется сервис медицинского носителя, который будет работать как личная история болезни, то есть медкарты пользователя.

В ближайшее время возможности ЕКП планируют расширить еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU