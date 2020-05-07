В Петербург к 9 мая пришли корабли «Перекоп» и «Павел Хенов»
Уже через два дня в Петербурге будут отмечать великий праздник – День Победы. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране в этом году торжества будут скромными – большая часть мероприятий отложена на поздний срок – но без салюта, воздушного и морского парада не обойдется. Так, в Петербург уже прибыли два военных корабля.
- Учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы совершили переход в Санкт-Петербург из пункта базирования в Кронштадте и пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.
А 7 мая в Северную столицу из Кронштадта придут малый противолодочный корабль «Казанец» и противодиверсионный катер «Нахимовец».
Правда, традиционного морского парада все же пока не будет. 9 мая корабли лишь поднимут флаги и проведут торжественные построения экипажей в парадной форме. Зайти горожанам на палубу тоже не получится.
Зато Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы на борту крейсера «Аврора» исполнит мелодии о Великой Отечественной войне , а звуковые установки пришедших в город кораблей будут их ретранслировать для всех петербуржцев.
Традиционного парада в этом году не будет, но посмотреть на корабли модно.Фото: Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU