Ешь, спи, играй: Что делают жители Санкт-Петербурга на самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T16:20:47+03:00

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В связи с режимом самоизоляции жители Петербурга были вынуждены поменять свой стиль жизни, а некоторые даже обзавелись новыми привычками. В интернете прошел онлайн-опрос, в котором петербуржцы рассказали, чем они занимаются на изоляции. В нет приняли участие свыше 3000 респондентов.

- Порядка 19 процентов людей признались в том, что стали реже заниматься спортом, при этом 56 процентов отметили, что погрузились в просмотры кино, сериалов и телепрограмм. Даже спрос на телевизоры увеличился на 10 процентов, - говорится в исследовании сервиса AliExpress.

Еще 45 процентов горожан признались, что начали больше играть. Почти половина стали больше спать. Также люди начали и больше есть. Частые перекусы вошли в привычку 43 процентов петербуржцев.

Вещи для уюта также способны сделать изоляцию чуть более приятной, уверены 27% горожан. При этом самой популярной домашней одеждой остается та, в которой стыдно выходить на улицу (64%). Пижамы и халаты — только на втором и третьем местах «уютного» рейтинга (29 и 21% соответственно).

ИСТОЧНИК KP.RU