Полиция привлекла к ответственности ресторан на Крестовском острове за «октоберфест» в минувшие выходные
Петербургские полицейские и инспектора Роспотребнадзора отреагировали на сообщения в соцсетях и СМИ, которые обратили внимание на «пивной фестиваль», случившийся в прошедшие выходные на Крестовском острове. Здесь один из ресторанов решил побаловать гулявших горожан пенным напитком. Вскоре все уличные столики заведения были заполнены людьми.
- Питейное заведение в нарушении ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции 5 и 6 мая реализовывало продукты питания, напитки и пиво, что запрещено текущими нормативными актами Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Оформлять нарушение пришли сотрудники Петроградского УМВД. Они выписали представителю ресторана протоколы за нарушение административного кодекса в части санитарно-эпидемиологического благополучия населения – штраф от 200 до 500 тысяч или закрытие на срок до 90 суток, а также по статье городского закона за неисполнение требований по приостановке работы предприятий общественного питания – еще от 200 до 300 тысяч рублей штрафа.
Окончательную меру наказания определит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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