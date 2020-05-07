2020-05-07T18:36:40+03:00
Общество

Полиция привлекла к ответственности ресторан на Крестовском острове за «октоберфест» в минувшие выходные

Одно из заведений открыто продавало на разлив пенный напиток, а горожане пили его за уличными столиками
Петр КИБЕР
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Полиция пришла в ресторан, который разливал пенное в выходные дни.Полиция пришла в ресторан, который разливал пенное в выходные дни.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургские полицейские и инспектора Роспотребнадзора отреагировали на сообщения в соцсетях и СМИ, которые обратили внимание на «пивной фестиваль», случившийся в прошедшие выходные на Крестовском острове. Здесь один из ресторанов решил побаловать гулявших горожан пенным напитком. Вскоре все уличные столики заведения были заполнены людьми.

- Питейное заведение в нарушении ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции 5 и 6 мая реализовывало продукты питания, напитки и пиво, что запрещено текущими нормативными актами Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оформлять нарушение пришли сотрудники Петроградского УМВД. Они выписали представителю ресторана протоколы за нарушение административного кодекса в части санитарно-эпидемиологического благополучия населения – штраф от 200 до 500 тысяч или закрытие на срок до 90 суток, а также по статье городского закона за неисполнение требований по приостановке работы предприятий общественного питания – еще от 200 до 300 тысяч рублей штрафа.

Окончательную меру наказания определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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