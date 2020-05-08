2020-05-08T11:24:14+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на «Ягуаре» устроил гонку от полиции в Санкт-Петербурге

Остановить гонщика удалось только выстрелами из табельного оружия [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный гонщик на "Ягуаре" уходил от преследования полиции в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОПьяный гонщик на "Ягуаре" уходил от преследования полиции в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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В Санкт-Петербурге рано утром 8 мая 2020 года полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя на «Ягуаре». Около 5:35 часов в поселке Парголово Выборгского района города на Тихоокеанской улице сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, однако водитель вместо этого начал скрываться от полиции.

- 20 минут инспекторы ГИБДД гонялись за неадекватным водителем, который петлял по дорогам. В ходе погони полицейские несколько раз выстрелили сначала в воздух, потом по колесам «Ягуара». В результате стрельбы пострадавших нет, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Остановили гонщика с помощью стрельбы по колесам / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Остановили гонщика с помощью стрельбы по колесам / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В итоге иномарку удалось остановить в 5.55 на дворовой территории на проспекте Культуры. Нарушителя задержали, им оказался 33-летний гражданин соседнего государства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения у него при себе не было. Вместе с водителем в салоне была девушка-пассажир.

Нарушителя отстранили от управления автомашиной и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. С учетом того, что он повторно попался пьяным за рулем, ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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