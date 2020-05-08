2020-05-08T12:02:23+03:00
Общество

Петербургская студентка завоевала золотую медаль по автомобилестроению

Первокурсница магистратуры Университета Петра Великого заняла первое место на олимпиаде «Я – профессионал»
Петр КИБЕР
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Петербургская студентка Анна Чеусова завоевала золото олимпиады в категории "Автомобилестроение". Фото: gov.spb.ruПетербургская студентка Анна Чеусова завоевала золото олимпиады в категории "Автомобилестроение". Фото: gov.spb.ru
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Расхожее мнение, что тяжелая промышленность и тем более машиностроение – не женское дело, с легкостью опровергла студентка первого курса магистратуры петербургского Университета Петра Великого, которая завоевала золотую медаль олимпиады «Я – профессионал» в категории «Автомобилестроение».

- Выполнять задания олимпиады было очень интересно. В вузе я изучаю машиностроение, и с чем-то из олимпиадных задач мне уже приходилось сталкиваться. В итоге я так увлеклась, что едва успела записать все свои наработки за четыре часа, - приводит слова студентки пресс-служба Комитета по молодежной политике.

Сама Анна рассказывает, что профессию выбрала давно и не считает ее чисто мужской. Хрупкой девушке всегда нравилось конструирование и проектирование. А обучение в Политехе только подтвердило правильность избранного пути.

На будущий год студентка снова планирует участвовать в олимпиаде, но уже сразу по трем направлениям: «Автомобилестроение», «Машиностроение» и «Робототехника». Как победитель, она хочет по льготе поступить в аспирантуру СПбПУ, а также пройти профильную стажировку в одной из крупных компаний-партнеров проекта «Я – профессионал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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