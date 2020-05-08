2020-05-08T14:44:53+03:00
Общество

Массовое захоронение советских военнопленных времен Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области

Следственный комитет начал проверку в связи с раскопкой останков 134 человек [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти нашли массовое захоронение военнопленных времен ВОВВ Ленобласти нашли массовое захоронение военнопленных времен ВОВФото: принтскрин видео.
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В Ленинградской области на одном из дачных участков под Лугой обнаружили массовое захоронение гражданских лиц и воинов Советской армии времен Великой Отечественной войны. Как стало известно, 8 мая 2020 года, следственный комитет начал доследственную проверку по факту нахождения останков людей.

- Установлено, что летом 1941 года стремительное наступление немцев было остановлено на Лужском оборонительном рубеже, простиравшемся от Финского залива до озера Ильмень. Луга была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград, - рассказали в комитете.

Здесь же немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных. Он отличался очень жестоким режимом. Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж. Среди военнопленных немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти.

Во время раскопок были обнаружены костные останки 134-х советских военнопленных, фрагменты военного обмундирования, обуви, личные вещи, монеты 33-40 годов СССР, печать. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причины смерти.

Раскопки захоронения гражданских лиц и воинов Советской армии времён ВОВ в Ленинградской области.Видео: Следственный комитет

ИСТОЧНИК KP.RU

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