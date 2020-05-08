Ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья в Санкт-Петербурге

8 Май 2020 2020-05-08T15:39:52+03:00

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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны Санкт-Петербурга получили сертификаты на приобретение жилья. В пятницу, 8 мая 2020 года, шести жителям блокадного Ленинграда вручены свидетельства на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья.

- Реализация государственной жилищной политики Санкт-Петербурга в отношении ветеранов Великой Отечественной войны - одно из приоритетных направлений деятельности городского правительства, поэтому мероприятия по обеспечению жильем ветеранов продолжатся по мере принятия новых очередников на жилищный учет, - отметил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Всего к 1 мая 2020 года на учет для улучшения своих жилищных условий встали 33 ветерана. Для 27 петербуржцев приобретены квартиры в государственный жилищный фонд города. Семь уже переданы очередникам.

Всего в Санкт-Петербурге с 2008 года, с начала действия указа, жилищные условия улучшили 12 495 ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU