Ветеранам вручили сертификаты на приобретение жилья в Санкт-Петербурге
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны Санкт-Петербурга получили сертификаты на приобретение жилья. В пятницу, 8 мая 2020 года, шести жителям блокадного Ленинграда вручены свидетельства на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья.
- Реализация государственной жилищной политики Санкт-Петербурга в отношении ветеранов Великой Отечественной войны - одно из приоритетных направлений деятельности городского правительства, поэтому мероприятия по обеспечению жильем ветеранов продолжатся по мере принятия новых очередников на жилищный учет, - отметил вице-губернатор Николай Бондаренко.
Всего к 1 мая 2020 года на учет для улучшения своих жилищных условий встали 33 ветерана. Для 27 петербуржцев приобретены квартиры в государственный жилищный фонд города. Семь уже переданы очередникам.
Всего в Санкт-Петербурге с 2008 года, с начала действия указа, жилищные условия улучшили 12 495 ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU