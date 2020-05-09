2020-05-09T11:01:48+03:00
Общество

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Победы

Губернатор призвал брать пример с ветеранов, которые никогда не падали духом
Маргарита РЫБАКОВА
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Губернатор Ленобласти поздравил всех с Днем ПобедыГубернатор Ленобласти поздравил всех с Днем Победы
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Губернатор Ленинградской области поздравил всех жителей региона со светлым праздником Днем Победы.

- Дорогие ветераны, уважаемые жители области, хочу поздравить всех с 75-летием Победы! - обратился Дрозденко. - Сегодня мы вспоминаем страшные и героические дни Великой Отечественной войны. Три года на территории нашей области шли непрерывные боевые действия. Ленинградская земля обильно полита кровью советских солдат. Мы до сих пор обнаруживаем неразорвавшиеся мины и снаряды. А поисковые отряды до сих пор находят останки бойцов и предают их нашей земле на захоронение.

Александр Дрозденко отметил, что в этом году День Победы отмечается в непростое время, невозможно провести массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Губернатор призвал брать пример с наших ветеранов, которые никогда не падали духом и верили в будущее даже в самые страшные дни войны.

- Мы гордимся мужеством, силой духа и стойкостью наших предков: фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников нацизма, детей войны, всех, на чью долю выпало жить и сражаться в суровое военное время. Да, сегодня День Великой Победы мы отмечаем в особых условиях, когда праздник проходит только в кругу самых близких людей. Но уверен, он запомнится и ветеранам, и всем нам — особой атмосферой заботы, теплоты, сердечности — тем, что так свойственно нашей большой Ленинградской семье. Сегодня мы еще раз с удовольствием скажем огромное спасибо нашим дорогим ветеранам — за Победу, и за то, что они — с нами! Здоровья им и всем нам!

ИСТОЧНИК KP.RU

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