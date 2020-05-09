Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» вышел в прямой эфир с военной классикой
Сразу на нескольких площадках в Интернете транслируется концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». Музыканты исполняют военную классику в Сусанино Гатчинского района.
Из-за введенного в регионе режима самоизоляции, концерт в честь 75-летия Победы проходит без зрителей, но послушать его может любой желающий. Присоединяйтесь!
В программе - песни и инструментальные композиции довоенных лет, фронтовые песни и произведения послевоенной эпохи, посвященные Победе: вальсы, танго, песни, которые давно стали классикой.
- Музыканты благодарны возможности выступить в этот важный день на территории Ленинградской области в районах, где опасность заражения COVID-19 признана минимальной, - рассказали организаторы. - Концерт проходит с соблюдением всех правил безопасности: музыканты придерживаются особой рассадки с расстоянием 1,5 метра друг от друга, обеспечены масками, антисептиками, перчатками. К месту проведения концерта оркестр добирался на нескольких автобусах.
Праздничный концерт. Прямой эфир.9 мая в 19:05 симфонический оркестр Ленинградской области Таврический выйдет в прямой эфир с праздничным концертом, посвящённым 75-летию со Дня победы в Великой Отечественной войне
ИСТОЧНИК KP.RU