2020-05-09T20:26:08+03:00
Общество

Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» вышел в прямой эфир с военной классикой

Концерт в честь 75-летия Победы проходит без зрителей, но его можно посмотреть в Интернете
Степан СТЕПАНОВ
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Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» играет военную классику.Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» играет военную классику.
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Сразу на нескольких площадках в Интернете транслируется концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». Музыканты исполняют военную классику в Сусанино Гатчинского района.

Из-за введенного в регионе режима самоизоляции, концерт в честь 75-летия Победы проходит без зрителей, но послушать его может любой желающий. Присоединяйтесь!

В программе - песни и инструментальные композиции довоенных лет, фронтовые песни и произведения послевоенной эпохи, посвященные Победе: вальсы, танго, песни, которые давно стали классикой.

- Музыканты благодарны возможности выступить в этот важный день на территории Ленинградской области в районах, где опасность заражения COVID-19 признана минимальной, - рассказали организаторы. - Концерт проходит с соблюдением всех правил безопасности: музыканты придерживаются особой рассадки с расстоянием 1,5 метра друг от друга, обеспечены масками, антисептиками, перчатками. К месту проведения концерта оркестр добирался на нескольких автобусах.

Праздничный концерт. Прямой эфир.9 мая в 19:05 симфонический оркестр Ленинградской области Таврический выйдет в прямой эфир с праздничным концертом, посвящённым 75-летию со Дня победы в Великой Отечественной войне

ИСТОЧНИК KP.RU

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