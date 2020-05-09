2020-05-09T22:37:07+03:00
Общество

Вирусную пневмонию в Петербурге находят почти у 70 процентов обратившихся в центр томографии

В комитете здравоохранения рассказали, как работают центры КТ в городе
Роман ЛЯЛИН
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Компьютерная томография основной способ выявления пневмонииКомпьютерная томография основной способ выявления пневмонииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге сейчас работают пять центров рентгеновской компьютерной томографии. Они обслуживают амбулаторных пациентов с подозрением на коронавирус, тех, у кого уже установлен COVID-19, и тех, у кого «внебольничная пневмония». КТ делают бесплатно, деньги идут от полиса ОМС. Правда, попасть туда можно только по направлению лечащего врача. Пациентов доставляют на "скорой помощи".

- Компьютерная томография на сегодня признана наиболее информативным и точным методом визуальной диагностики для выявления пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом COVID-19, - поясняют в комитет здравоохранения Петербурга.

При этом с 1 мая в центрах КТ обследовано 2205 человек. Вирусная пневмония была выявлена у 1502 человек - это почти 70 процентов всех обратившихся. Из них у 37 процентов - пневмония легкой формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вирусную пневмонию в Петербурге находят почти у 70 процентов обратившихся в центр томографии
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