2020-05-10T01:13:10+03:00
Общество

Торговлю масками и перчатками в метро Санкт-Петербурга должны начать не позднее 11 мая

Торговать средствами защиты также рекомендовано всем магазинам, которые продолжают работу
Роман ЛЯЛИН
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Торговать масками будут в метроТорговать масками будут в метроФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербург торговать масками и перчатками в обязательном порядке начнут в метрополитене Санкт-Петербурга. Постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. Такая мера будет работать из-за введения масочного режима в городе. Все горожане будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

- В вестибюлях станций Петербургского метрополитена будет обеспечена продажа средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Соответствующие поручения даны Комитету по транспорту и Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, - сообщают в правительстве Петербурга.

Торговать масками и перчатками в метро Петербурга должны начать не позднее 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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