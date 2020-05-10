2020-05-10T16:33:27+03:00
Общество

Больше 200 автобусных маршрутов не будут работать в Санкт-Петербурге до конца мая

Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного
Сергей ВОЛЧКОВ
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В список временно приостановленных вошли 203 маршрута.В список временно приостановленных вошли 203 маршрута.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге взяли курс на постепенное ослабление «коронавирусных» запретов, определенные ограничения все-таки будут сохраняться еще долго. В частности, речь идет про отмену части автобусных маршрутов. Вчера, 9 мая, на сайте Смольного появился соответствующий документ за подписью председателя городского комитета по транспорту Александра Головина.

- (Постановляю) утвердить перечень муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов, <…> осуществление перевозок по которым запрещено с 12.05.2020 по 31.05.2020, - говорится в тексте постановления.

Исходя из содержания документа, под временный запрет попали 203 муниципальных и смежных межрегиональных маршрута. Так, к примеру, временно запрещаются перевозки пассажиров от станции метро «Черная речка» до Нартовской улицы, от станции метро «Пионерская» до улицы Демьяна Бедного, от станции метро «Московская до улицы Геологической в Красном селе и так далее. Полный список маршрутов можно посмотреть в разделе «Электронное законодательство» на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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