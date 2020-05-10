Автоматы по продаже перчаток и масок начали устанавливать в метро Санкт-Петербурга
Уже со следующего вторника, 12 мая, в Санкт-Петербурге вводится обязательный к соблюдению «масочно-перчаточный» режим. Для того, чтобы обеспечить граждан средствами защиты, в метро уже начали устанавливать специальные вендинговые автоматы. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в Смольном.
- На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства, - рассказали в правительстве. - В соответствии с графиком уже началась установка этих аппаратов. В них будут продаваться как одноразовые, так и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики.
Стоимость масок и перчаток, которые можно будет приобрести в автоматах, пока не сообщается.
Кроме того, маски уже сейчас можно купить в киосках «Первая полоса», которые есть на всех станциях метро. Всего таких киосков, уточняет руководство метрополитена, в вестибюлях и на платформах установлено 88 штук.
ИСТОЧНИК KP.RU