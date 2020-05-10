2020-05-10T17:23:31+03:00
Общество

Автоматы по продаже перчаток и масок начали устанавливать в метро Санкт-Петербурга

Уже с 12 мая за появление без средств защиты в общественных местах можно будет получить штраф
Сергей ВОЛЧКОВ
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Обязательный "масочно-перчаточный" режим в Санкт-Петербурге начнет действовать уже с 12 мая.Обязательный "масочно-перчаточный" режим в Санкт-Петербурге начнет действовать уже с 12 мая.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже со следующего вторника, 12 мая, в Санкт-Петербурге вводится обязательный к соблюдению «масочно-перчаточный» режим. Для того, чтобы обеспечить граждан средствами защиты, в метро уже начали устанавливать специальные вендинговые автоматы. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в Смольном.

- На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства, - рассказали в правительстве. - В соответствии с графиком уже началась установка этих аппаратов. В них будут продаваться как одноразовые, так и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики.

Стоимость масок и перчаток, которые можно будет приобрести в автоматах, пока не сообщается.

Кроме того, маски уже сейчас можно купить в киосках «Первая полоса», которые есть на всех станциях метро. Всего таких киосков, уточняет руководство метрополитена, в вестибюлях и на платформах установлено 88 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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