Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 11 человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 11 мая 2020 года составляет 171 человек. За сутки подтвердили еще 11 случаев заражения.
– Шесть случаев – в Петрозаводске, по одному – в Сегеже и селе Деревянное Прионежского района и три – в Пряжинском районе: два – в деревне Киндасово и один – в поселке Матросы, где ранее уже были выявлены по одному заболевшему коронавирусом, – сообщает Администрация республики Карелия в официальных социальных сетях. – Из 11 новых случаев трое – это дети. Всего же в Карелии Covid диагностирован у 21 ребенка.
Но есть и положительные результаты. За минувшие сутки в Карелии выздоровело пять человек, итого общее число излечившихся от новой коронавирусной инфекции в регионе составило 49 человек.
На самокарантине на сегодня находится 6 307 человек (плюс 20 за сутки), в местах обсервации – по-прежнему 24 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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