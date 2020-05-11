Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 11 человек

11 Май 2020 2020-05-11T10:05:09+03:00

На 11 мая 2020 года коронавирусом в республике заболел 171 человек

Изменить размер текста: A A

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии на 11 мая 2020 года составляет 171 человек. За сутки подтвердили еще 11 случаев заражения.

– Шесть случаев – в Петрозаводске, по одному – в Сегеже и селе Деревянное Прионежского района и три – в Пряжинском районе: два – в деревне Киндасово и один – в поселке Матросы, где ранее уже были выявлены по одному заболевшему коронавирусом, – сообщает Администрация республики Карелия в официальных социальных сетях. – Из 11 новых случаев трое – это дети. Всего же в Карелии Covid диагностирован у 21 ребенка.

Но есть и положительные результаты. За минувшие сутки в Карелии выздоровело пять человек, итого общее число излечившихся от новой коронавирусной инфекции в регионе составило 49 человек.

На самокарантине на сегодня находится 6 307 человек (плюс 20 за сутки), в местах обсервации – по-прежнему 24 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU