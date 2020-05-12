Видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге сняли очевидцы
В соцсетях появилось видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге, где утром 12 марта погибли несколько человек (предварительно пятеро). Возгорание произошло на шестом этаже медцентра, где лежали больше 150 больных. Сама клиника полностью переделана под прием пациентов с коронавирусом. Позднее видео опубликовало и МЧС.
- В 06:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Северный проспект д.1. Первое подразделение прибыло на место в 06:29. Из больницы было эвакуировано 150 человек, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Возгорание в больнице Святого Георгия в Петербурге.
К сожалению, всех пациентов спасти не удалось. В палате реанимации, где на аппарате ИВЛ лежали несколько человек, погибли четверо больных, еще одна жертва пожара оказалась в соседнем помещении. Пока все данные предварительные, на месте трагедии работают пожарные дознаватели и представители спецслужб.
На пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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