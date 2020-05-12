По факту пожара с пятью погибшими в больнице Святого Георгия возбуждено уголовное дело
Следственное управление СК России по Петербургу завело уголовное дело после смертельного пожара в больнице Святого Георгия, где утром 12 мая погибли несколько человек. По предварительным данным, жертвами ЧП стали пять пациентов, лежавших в палате реанимации.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщает пресс-служба городского управления Следкома.
Напомним, что сообщение о пожаре по адресу Северный проспект, дом 1, пришло в МЧС в 6:23. Через шесть минут в больницу прибыли первые пожарные расчеты. Горела палата на шестом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек. В 6:55 возгорание было локализовано.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели и следователи управления Следкома. По сообщению пресс-службы ведомства, в больницу прибыло все руководство городского СК.
На пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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