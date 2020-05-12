По факту пожара с пятью погибшими в больнице Святого Георгия возбуждено уголовное дело

12 Май 2020 2020-05-12T10:51:55+03:00

Следователи работают в больнице Св.Георгия, где при пожаре погибли несколько пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Следственное управление СК России по Петербургу завело уголовное дело после смертельного пожара в больнице Святого Георгия, где утром 12 мая погибли несколько человек. По предварительным данным, жертвами ЧП стали пять пациентов, лежавших в палате реанимации.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщает пресс-служба городского управления Следкома.

Напомним, что сообщение о пожаре по адресу Северный проспект, дом 1, пришло в МЧС в 6:23. Через шесть минут в больницу прибыли первые пожарные расчеты. Горела палата на шестом этаже. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек. В 6:55 возгорание было локализовано.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели и следователи управления Следкома. По сообщению пресс-службы ведомства, в больницу прибыло все руководство городского СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778556" frameborder="0"></iframe> На пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU