2020-05-12T10:50:45+03:00
Происшествия

Названы возможные причины пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек

Предварительно, загорелся аппарат ИВЛ, к которому был подключен пациент [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments13
Названы возможные причины пожара в больнице Св.Георгия.Названы возможные причины пожара в больнице Св.Георгия.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Стали известны предварительные причины смертельного пожара в петербургской больнице Святого Георгия, где утром 12 мая погибли пять человек. По данные из экстренных служб, из-за перегрузки мог загореться аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), к которому был подключен больной.

- По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность, - пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что пожар возник в 6:23 утра на шестом этаже здания в палате реанимации. Все четверо лежавших здесь пациентов погибли. Еще один человек умер в соседнем помещении. Площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания 150 человек.

По факту смертельного ЧП Следственный комитет завел уголовное дело. Сейчас на месте трагедии работают следователи СК и прокуратуры.

На пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге сняли очевидцы

«КП» публикует видео пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге, где погибли пять человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пять пациентов погибли во время пожара в больнице Святого Георгия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гоночная «Хонда» развалилась на части в ДТП на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге
Огромные очереди образовались в банки и строительные магазины в Санкт-Петербурге
В Петербурге несколько торговых центров поймали на нарушении карантина
Мальчика с иммунодефицитом и коронавирусом спасают в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга
В 31 населенном пункте Ленинградской области нашли новые случаи коронавируса
Умер первый пациент от коронавируса в Карелии на 12 мая 2020 года
Беглов поздравил медсестер Санкт-Петербурга с профессиональным праздником
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года рухнул до 1,8 балла
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге 12 мая 2020 года
Губернатор Санкт-Петербурга пообещал семьям погибших во время пожара в больнице материальную помощь
Беглов оценил героизм врачей и медсестер больницы Святого Георгия во время пожара
Смольный назвал загоревшийся аппарат ИВЛ причиной пожара в больнице Святого Георгия
Погибшими на пожаре в больнице Святого Георгия стали четверо мужчин и одна женщина
Пациентка больницы Святого Георгия рассказала об эвакуации во время пожара, где погибли пять человек
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года: Еще более 100 человек вылечились
Первая противоаварийная остановка появилась в Ленинградской области
Губернатор Петербурга приехал на место смертельного пожара в больницу Святого Георгия
Масштабные противопожарные проверки пройдут во всех больницах Санкт-Петербурга
Более 7,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 мая 2020 года выросло на 2 человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 12 мая 2020 года: Еще 74 человека заболели