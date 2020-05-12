Названы возможные причины пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек

12 Май 2020 2020-05-12T10:50:45+03:00

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Стали известны предварительные причины смертельного пожара в петербургской больнице Святого Георгия, где утром 12 мая погибли пять человек. По данные из экстренных служб, из-за перегрузки мог загореться аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), к которому был подключен больной.

- По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность, - пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что пожар возник в 6:23 утра на шестом этаже здания в палате реанимации. Все четверо лежавших здесь пациентов погибли. Еще один человек умер в соседнем помещении. Площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания 150 человек.

По факту смертельного ЧП Следственный комитет завел уголовное дело. Сейчас на месте трагедии работают следователи СК и прокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778556" frameborder="0"></iframe> На пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU