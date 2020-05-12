2020-05-12T11:02:22+03:00
Происшествия

СК подтвердил гибель пяти пациентов в реанимации больницы Святого Георгия

Представители СК и прокуратуры дали комментарии для СМИ [видео]
Петр КИБЕР
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Следком подтвердил гибель пяти человек в больнице Св.Георгия.Следком подтвердил гибель пяти человек в больнице Св.Георгия.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Глава следственного управления СК России по Петербургу подтвердил гибель пяти человек при пожаре в больнице Святого Георгия, который произошел утром 12 мая. Жертвами ЧП стали пациенты, находившиеся в реанимационном отделении медицинского центра, полностью перепрофилированного на прием больных с коронавирусом.

- Установлено, что в результате возгорания в больнице погибли пять человек. Четверо пациентов находились в палате реанимации, еще один мужчины – в соседней палате, - заявил руководитель петербургского СК Александр Клаус.

Он также отметил слаженные действия персонала больницы, которые помогли избежать больших жертв – огонь вызвал едкий дым – а также работу пожарных, которые прибыли по вызову в считанные минуты и эвакуировали из здания 150 человек.

Сейчас спасатели уже покинули территорию больницы, на месте работают дознаватели МЧС, а также следователи СК и прокуратуры. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.

СК подтвердил гибель пяти человек на пожаре в больнице Св.Георгия в Петербурге.Пресс-подход представителей прокуратуры и СК к прессеОлег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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