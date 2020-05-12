2020-05-12T11:01:45+03:00
Происшествия

Следком и прокуратура заявили, что претензий к медперсоналу больницы Святого Георгия нет

Утром 12 мая при пожаре в реанимации медцентра погибли пять человек [видео]
Петр КИБЕР
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В прокуратуре считают, что претензий к медперсоналу больницы Св.Георгия нет.В прокуратуре считают, что претензий к медперсоналу больницы Св.Георгия нет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Представители Следственного комитета и прокуратуры Санкт-Петербурга высоко оценили действия персонала больницы Святого Георгия, где при пожаре погибли пять пациентов. По словам следователей, благодаря действиям медсестер и пожарных удалось избежать еще больших жертв.

-В палате реанимации постоянно находились медработники, которые лично приняли участие в эвакуации пациентов, в том числе находящихся на аппаратах ИВЛ. Никаких нареканий к действиям медицинского персонала или подразделениям МЧС нет, - завил во время подхода к прессе глава петербургского управления СК Александр Клаус.

С ним согласен и прокурор города:

- Буквально через шесть минут на месте ЧП были пожарные, которые быстро потушили огонь и эвакуировали больных, - заявил Сергей Литвиненко.

Возгорание в больнице Святого Георгия в Петербурге.

Тем не менее, четверо пациентов, лежавших в реанимационной палате, где, по предварительным данным вспыхнул аппарат искусственной вентиляции легких, погибли. Еще один мужчина стал жертвой пожара, находясь в соседней палате.

По факту трагедии заведено уголовное дело.

СК подтвердил гибель пяти человек на пожаре в больнице Св.Георгия в Петербурге.Пресс-подход представителей прокуратуры и СК к прессеОлег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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