Следком и прокуратура заявили, что претензий к медперсоналу больницы Святого Георгия нет
Представители Следственного комитета и прокуратуры Санкт-Петербурга высоко оценили действия персонала больницы Святого Георгия, где при пожаре погибли пять пациентов. По словам следователей, благодаря действиям медсестер и пожарных удалось избежать еще больших жертв.
-В палате реанимации постоянно находились медработники, которые лично приняли участие в эвакуации пациентов, в том числе находящихся на аппаратах ИВЛ. Никаких нареканий к действиям медицинского персонала или подразделениям МЧС нет, - завил во время подхода к прессе глава петербургского управления СК Александр Клаус.
С ним согласен и прокурор города:
- Буквально через шесть минут на месте ЧП были пожарные, которые быстро потушили огонь и эвакуировали больных, - заявил Сергей Литвиненко.
Возгорание в больнице Святого Георгия в Петербурге.
Тем не менее, четверо пациентов, лежавших в реанимационной палате, где, по предварительным данным вспыхнул аппарат искусственной вентиляции легких, погибли. Еще один мужчина стал жертвой пожара, находясь в соседней палате.
По факту трагедии заведено уголовное дело.
СК подтвердил гибель пяти человек на пожаре в больнице Св.Георгия в Петербурге.Пресс-подход представителей прокуратуры и СК к прессеОлег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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