Губернатор Петербурга приехал на место смертельного пожара в больницу Святого Георгия
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где утром 12 мая произошел смертельный пожар. В огне в палате реанимации и соседнем помещении погибли пять пациентов, лежавших на аппаратах ИВЛ.
- Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и героизму врачей и медсестер отделения. Они, не дожидаясь пожарных, эвакуировали своих пациентов, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное – успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия, - заявил глава города, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.
При пожаре в реанимации погибли пять человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
Также губернатор Петербурга назвал возгорание одного из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) причиной возникновения пожара и дал поручение проверить на безопасность все стационары города.
Напомним, что сообщение о возгорании на шестом этаже больницы поступило в 06:23 в 6:29 на место прибыли первые спасатели, а в 6:55 пожар был потушен. Из здания эвакуировано 150 человек.
По факту гибели пяти человек заведено уголовное дело.
Пациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU