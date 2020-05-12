Губернатор Петербурга приехал на место смертельного пожара в больницу Святого Георгия

12 Май 2020 2020-05-12T11:32:51+03:00

Губернатор Петербурга приехал на место ЧП в больницу Святого Георгия. Фото: кадр с видео / пресс-служба администрации СПб

Изменить размер текста: A A

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где утром 12 мая произошел смертельный пожар. В огне в палате реанимации и соседнем помещении погибли пять пациентов, лежавших на аппаратах ИВЛ.

- Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму и героизму врачей и медсестер отделения. Они, не дожидаясь пожарных, эвакуировали своих пациентов, выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма. Но самое главное – успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия, - заявил глава города, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

При пожаре в реанимации погибли пять человек.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также губернатор Петербурга назвал возгорание одного из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) причиной возникновения пожара и дал поручение проверить на безопасность все стационары города.

Напомним, что сообщение о возгорании на шестом этаже больницы поступило в 06:23 в 6:29 на место прибыли первые спасатели, а в 6:55 пожар был потушен. Из здания эвакуировано 150 человек.

По факту гибели пяти человек заведено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778601" frameborder="0"></iframe> Пациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU