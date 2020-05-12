2020-05-12T11:45:13+03:00
Общество

Первая противоаварийная остановка появилась в Ленинградской области

Специальная конструкция защитит пешеходов в случае вылета машины с трассы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Первая противоаварийная остановка появилась на Выборгском шоссе в Ленобласти / Фото: Дорожный комитет ЛенобластиПервая противоаварийная остановка появилась на Выборгском шоссе в Ленобласти / Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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В Ленинградской области появилась первая противоаварийная остановка. Во вторник, 12 мая 2020 года, она расположилась на Выборгском шоссе в Сертолово. Дорожные службы установили павильон с демпефром — специальным устройством, которое в случае вылета машины с трассы предотвратит наезд на людей на остановке.

- Место для такой остановки было выбрано неслучайно, так как интенсивность движения машин на Выборгском шоссе (региональная дорога Парголово — Огоньки) превышает 20 тысяч машин в сутки, - пояснили в дорожном комитете.

Кроме того, большегрузы продолжают игнорировать запрет сквозного проезда через Сертолово, поэтому безопасности дорожного движения на этой трассе уделяется повышенное внимание.

Внутри демпфера, который стоит по правую сторону от остановки, размещены толстые железные жгуты. При столкновении с машиной они деформируются, полностью принимая на себя ударную волну.

Сам павильон выкрашен в ярко-оранжевый цвет, чтобы остановка была лучше видна водителям в сумерках. Таблица с расписанием движения автобусов размещена внутри остановки, чтобы никому не пришлось высоко задирать голову на ближайший столб и всматриваться в мелкий шрифт. Стены остановки выполнены из ударопрочных стекол.

Первая противоаварийная остановка появилась на трассе в Ленобласти.Видео: Дорожный комитет Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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