Смольный назвал загоревшийся аппарат ИВЛ причиной пожара в больнице Святого Георгия
Власти Санкт-Петербурга назвали причину пожара в больнице Святого Георгия, где в результате ЧП погибли пять пациентов. По словам руководства больницы, в палате реанимации вспыхнул аппарат искусственной вентиляции легких.
- По предварительным данным причиной стало короткое замыкание электрооборудования. Загорелся один из аппаратов ИВЛ. Сейчас на месте работают следователи, - сообщает пресс-служба Смольного.
Глава города уже дал распоряжение провести полную проверку всех больниц и медцентров Петербурга на пожаробезопасность, а также назвал действия персонала больницы Святого Георгия «героизмом».
- Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму врачей и медсестер отделения. Они, не дожидаясь пожарных, эвакуировали пациентов, чтобы защитить их от дыма. Но самое главное – успели отключить электричество и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия, - заявил Александр Беглов.
СК подтвердил гибель пяти человек на пожаре в больнице Св.Георгия в Петербурге.Пресс-подход представителей прокуратуры и СК к прессеОлег ЗОЛОТО
Отметим, что четверо пациентов погибли в огне в реанимационной палате, еще один мужчина - в соседнем помещении. Причины смерти устанавливаются. По факту гибели пяти человек Следственный комитет завел уголовное дело.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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