Смольный назвал загоревшийся аппарат ИВЛ причиной пожара в больнице Святого Георгия

12 Май 2020 2020-05-12T12:33:18+03:00

Пожар в больнице мог произойти из-за неисправного аппарата ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга назвали причину пожара в больнице Святого Георгия, где в результате ЧП погибли пять пациентов. По словам руководства больницы, в палате реанимации вспыхнул аппарат искусственной вентиляции легких.

- По предварительным данным причиной стало короткое замыкание электрооборудования. Загорелся один из аппаратов ИВЛ. Сейчас на месте работают следователи, - сообщает пресс-служба Смольного.

Глава города уже дал распоряжение провести полную проверку всех больниц и медцентров Петербурга на пожаробезопасность, а также назвал действия персонала больницы Святого Георгия «героизмом».

- Большего количества жертв удалось избежать благодаря профессионализму врачей и медсестер отделения. Они, не дожидаясь пожарных, эвакуировали пациентов, чтобы защитить их от дыма. Но самое главное – успели отключить электричество и подачу кислорода, что предотвратило более серьезные последствия, - заявил Александр Беглов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778579" frameborder="0"></iframe> СК подтвердил гибель пяти человек на пожаре в больнице Св.Георгия в Петербурге.Пресс-подход представителей прокуратуры и СК к прессеОлег ЗОЛОТО

Отметим, что четверо пациентов погибли в огне в реанимационной палате, еще один мужчина - в соседнем помещении. Причины смерти устанавливаются. По факту гибели пяти человек Следственный комитет завел уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778602" frameborder="0"></iframe> Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в больницу Святого Георгия, где 12 мая на пожаре погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU