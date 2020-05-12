Мальчика с иммунодефицитом и коронавирусом спасают в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга

12 Май 2020 2020-05-12T14:33:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Педиатрического университета Санкт-Петербурга лечат от коронавируса мальчика с серьезными врожденными болезнями. Как рассказали в вузе 12 мая, у 11-летнего пациента врожденный иммунодефицит и бронхиальная астма. В клинику университета он попал с двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.

- Сейчас мальчик находится в специальном отделении клиники вуза, открытом для приема больных коронавирусной инфекцией 1 мая. Он один из первых пациентов нового подразделения. Ребенок находится под постоянным наблюдением врачей и получает все необходимое для выздоровления, - рассказали в вузе.

Помимо общей терапии, ему также назначили сильнодействующие противовирусные препараты, рекомендованные при подобном сочетании заболеваний Минздравом. По оценке заведующей отделением Светланы Леонидовны Банновой, болезнь у мальчика протекает легко, и он идет на поправку.

С мая Педиатрический университет открыл отделение по приему детей с коронавирусом, на это выделено 65 коек, 15 из них реанимационные. На данный момент больше 50 врачей и медицинских сестер задействовано в отделении, помимо этого, практически 100 студентов СПбГПМУ вызвались работать в клинике университета и помогать детям.

ИСТОЧНИК KP.RU