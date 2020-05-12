2020-05-12T18:30:30+03:00
Общество

Снегопад накрыл Ленинградскую область утром 12 мая 2020 года

Местные жители делятся фотографиями снеговиков и сугробов в социальной сети [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Снег завалил Ленинградскую область утром 12 мая 2020 годаСнег завалил Ленинградскую область утром 12 мая 2020 годаФото: СОЦСЕТИ
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На календаре уже 12 мая 2020 года, кусты и деревья покрылись зеленью. Однако для погоды в Ленинградской области, видимо, это не показатель весны. Утром во вторник регион засыпало снегом. Шокированные неожиданным сугробами местные жители стали делиться фотографиями в социальной сети.

Снежное утро встретили жители Лужского, Тосненского, Гатчинского и других районов области Фото: Александра СУРИС

Снежное утро встретили жители Лужского, Тосненского, Гатчинского и других районов областиФото: Александра СУРИС

- Нормальное явление для нашего региона. Иней в начале июня что ли не видели? – заметил один из участников соцсети.

Другие пошутили, что наконец-то дождались снегопада, так как вся зима в Петербурге и Ленобласти была теплая и практически бесснежная.

Многие слепили снеговиков, тем более, что зимой редко выпадал такой шанс Фото: СОЦСЕТИ

Многие слепили снеговиков, тем более, что зимой редко выпадал такой шансФото: СОЦСЕТИ

Так, снег выпал в Лужском районе, Тосненском. В Киришах местные жители и дачники даже вышли на улицу, чтобы слепить снеговиков.

Жители Ленобласти отмечают, что в основном снег выпал в южных районах региона. На севере, например в Белоострове, да и самом Петербурге, обошлось без сугробов.

Прекрасный, снежный май Фото: СОЦСЕТИ

Прекрасный, снежный майФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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