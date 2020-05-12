Смольный утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса на сумму около 9 млрд рублей

12 Май 2020 2020-05-12T23:33:58+03:00

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Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса, оцененный примерно в 9 миллиардов рублей. Льготы направлены на предприятия, которые пострадали от запретов на время коронавируса.

Итак, налоговые послабления ждут больше 28 тысяч городских малых и средних предприятий, которые работают в сфере обрабатывающих производств или научных разработок и используют упрощенную систему налогообложения.

- На полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на 4 месяца за II квартал 2020 года для собственников недвижимости площадью не менее 1000 квадратных метров. Эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее чем на 50%. Этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тысяч предпринимателей, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Тем, кто использует патентную систему и единый налог на вмененный доход, предусмотрено продление срока по их уплате. Ко двору придется и мораторий на начисление пеней, если бизнесмены просрочили оплату услуг теплоснабжающим организациям. Запрет на взыскание долгов действует до 30 июня.

- Также предлагается ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата. Для выделения займов на эти нужды будет проведена докапитализация Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на сумму 2 млрд рублей. Данной мерой смогут воспользоваться около 4 тысяч предпринимателей или более 12 тысяч сотрудников, - добавляют в Смольном.

Но и это не все. Власти поддержат спрос на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса. Для этого с 2020 по 2024 годы увеличат долю госзакупок у данных предприятий с 15% до 32,5%. Вдобавок вырастет и авансирование по госконтрактам на строительство социальных объектов до 30% для строительных компаний, где средняя месячная зарплата не ниже среднеотраслевой.

Добавим, что в 2020 году власти обещают сохранить бюджетное финансирование государственных театров, образовательных организаций, подведомственных Комитету по культуре. Остальным выделят субсидии на частичную компенсацию затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU