2020-05-13T09:18:23+03:00
Общество

В Купчино заметили извращенца-рукоблуда в колготках и с трусами на голове

Местные жители уже несколько дней жалуются на мужчину, подглядывающего за девушками из кустов [видео]
Петр КИБЕР
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В Купчино завелся извращенец с трусами на голове. Фото: кадр с видео: vk.com/spb_today_unpublishedВ Купчино завелся извращенец с трусами на голове. Фото: кадр с видео: vk.com/spb_today_unpublished
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Жители Купчино уже несколько дней пытаются поймать извращенца, который подглядывает из кустов за женщинами и самоудовлетворяет себя в этот момент. Особая примета мужчины – ходит в колготках на голое тело и носит трусы на голове.

- Был замечен в районе Дельмара на Славе и центра занятости. Следит за девушками из кустиков. Неадекватен. Крадется сзади, близко идет, затем по кустам. Будьте аккуратнее. На вид лет 20-23. Светлые волосы, - пишут в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жительницы Купчино, пострадавшие от нескромных взглядов рукоблуда.

В комментариях пользователи одни пользователи соцсетей просят указать точный адрес, где видели извращенца. Другие пишут, что такое могло произойти только в Купчино. А третьи отмечают, что любитель женских колготок ничего не нарушает, ведь за девушками он подглядывает в трусах на голове, которые заменяют ему маску и даже вроде бы использует перчатки.

Жительницы Купчино жалуются на неадекватного мужчину. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Жительницы Купчино жалуются на неадекватного мужчину. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Извращенец с трусами на голове из Купчино.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Купчино заметили извращенца-рукоблуда в колготках и с трусами на голове
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