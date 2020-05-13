Двух человек без сознания спасли из пожара в Санкт-Петербурге
Рано утром в среду, 13 мая 2020 года, в жилом доме на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге произошел пожар. Местные жители проснулись в 6 часов, почувствовав запах дыма и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС бросились эвакуировать жильцов горящей квартиры.
Возгорание произошло в девятиэтажке, в однокомнатной квартире на 4-м этаже дома 26 по проспекту Культуры. Горело около 15 квадратных метров площади.
- Пожарные молодцы, сработали оперативно! Абсолютно голых слегка обгоревших людей вытащили наружу. У женщины обгорела рука, а мужчину вытаскивали уже без сознания, поехали в реанимацию. Кошку не вытащили, буду надеяться, что жива, - рассказал в социальной сети очевидец.
Эвакуировали пострадавших с помощью автолестницы, которую подняли к балкону.
О причинах возгорания на данный момент не известно. Специалисты проведут экспертизы и вынесут заключение.
Двух человек без сознания спасли из пожара в Санкт-Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU