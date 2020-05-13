Стало известно, где в Ленинградской области нашли новых зараженных коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T16:06:53+03:00

Больше всего заболевших - в Гатчинском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в регионе заболели еще 66 человек

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Власти Ленинградской области опубликовали список населенных пунктов, в которых зафиксированы новые заболевшие коронавирусом пациенты. Всего по состоянию на 13 марта в регионе прибавилось 66 зараженных, а их общее число составило 1706 человек. 490 поправились, шестеро скончались, а 1198 находятся в активной фазе болезни.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 66 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Они выявлены в 33 населенных пунктах, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В список вошли:

- Волосово, Каложицы, Каськово, Торосово, Терпилицы (Волосовский район);

- Волхов, Колчаново (Волховский район);

- Мурино (Всеволожский райо;

- Выборг, Первомайское, Селезнево (Выборгский район);

- Гатчина, Тайцы, Суйда, Никольское, Сиверский, Ляды, Вырица, Старые Низковицы, Коммунар, Дружная Горка,Большие Борницы, Старицы (Гатчинский район);

- Кингисепп;

- Кириши;

- Кировск, Шлиссельбург, Отрадное, Назия (Кировский район);

- Новоселье (Ломоносовский район);

- Сланцы

- Тихвин, Бор (Тихвинский район).

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ИСТОЧНИК KP.RU