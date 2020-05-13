Стало известно, где в Ленинградской области нашли новых зараженных коронавирусом
Власти Ленинградской области опубликовали список населенных пунктов, в которых зафиксированы новые заболевшие коронавирусом пациенты. Всего по состоянию на 13 марта в регионе прибавилось 66 зараженных, а их общее число составило 1706 человек. 490 поправились, шестеро скончались, а 1198 находятся в активной фазе болезни.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 66 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Они выявлены в 33 населенных пунктах, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
В список вошли:
- Волосово, Каложицы, Каськово, Торосово, Терпилицы (Волосовский район);
- Волхов, Колчаново (Волховский район);
- Мурино (Всеволожский райо;
- Выборг, Первомайское, Селезнево (Выборгский район);
- Гатчина, Тайцы, Суйда, Никольское, Сиверский, Ляды, Вырица, Старые Низковицы, Коммунар, Дружная Горка,Большие Борницы, Старицы (Гатчинский район);
- Кингисепп;
- Кириши;
- Кировск, Шлиссельбург, Отрадное, Назия (Кировский район);
- Новоселье (Ломоносовский район);
- Сланцы
- Тихвин, Бор (Тихвинский район).
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