Детские лагеря в Ленобласти начали готовить к приему школьников летом 2020 года

13 Май 2020 2020-05-13T17:52:16+03:00

Детские лагеря в Санкт-Петербурге и Ленобласти летом 2020 года будут работать в режиме обсерваторов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже известно, если они и будут работать, то смены в них сделают закрытыми. Родителям запретят даже навещать ребенка

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С приближением лета у многих родителей остро встает вопрос летних лагерей. Но из-за пандемии в этом году организовать досуг для своего чада будет особенно сложно. Как будут работать детские лагеря в Ленобласти летом 2020 года - рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Ситуация не позволяет нам начать полноценную детскую оздоровительную компанию 2020 года, - объяснил градоначальник. – Но мы вместе с Роспотребнадзором все же готовим загородные лагеря к приему школьников.

Впрочем, на стандартный отдых это будет похоже мало. Губернатор подчеркнул: если лагеря разрешат открыть, то требования будут очень жесткие. Как к соблюдению санитарных норм на территории лагеря, так и к собственно пребыванию там детей.

- Выезда из них не будет, - подчеркнул Беглов. – Ребенок заехал на смену и до конца смены он там. И приезда родителей не будет. По сути лагеря будут работать в режиме обсерваторов, с минимальным количеством отрядов.

В таком же формате планируют открыть пансионаты для пожилых людей, те, у которых есть медицинская лицензия.

- Рассматривается вопрос об организации дежурных малокомплектных групп в начальной школе, - добавил губернатор. – По аналогии с детскими садами. Для родителей, которые не могут в этом году никуда отправить детей летом и должны работать.

ИСТОЧНИК KP.RU