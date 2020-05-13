Детские лагеря в Ленобласти начали готовить к приему школьников летом 2020 года
С приближением лета у многих родителей остро встает вопрос летних лагерей. Но из-за пандемии в этом году организовать досуг для своего чада будет особенно сложно. Как будут работать детские лагеря в Ленобласти летом 2020 года - рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
- Ситуация не позволяет нам начать полноценную детскую оздоровительную компанию 2020 года, - объяснил градоначальник. – Но мы вместе с Роспотребнадзором все же готовим загородные лагеря к приему школьников.
Впрочем, на стандартный отдых это будет похоже мало. Губернатор подчеркнул: если лагеря разрешат открыть, то требования будут очень жесткие. Как к соблюдению санитарных норм на территории лагеря, так и к собственно пребыванию там детей.
- Выезда из них не будет, - подчеркнул Беглов. – Ребенок заехал на смену и до конца смены он там. И приезда родителей не будет. По сути лагеря будут работать в режиме обсерваторов, с минимальным количеством отрядов.
В таком же формате планируют открыть пансионаты для пожилых людей, те, у которых есть медицинская лицензия.
- Рассматривается вопрос об организации дежурных малокомплектных групп в начальной школе, - добавил губернатор. – По аналогии с детскими садами. Для родителей, которые не могут в этом году никуда отправить детей летом и должны работать.
ИСТОЧНИК KP.RU