2020-05-14T07:51:50+03:00
Общество

Погода на 14 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: до+12 и дожди

Весь четверг в городе будет пасмурно
Петр КИБЕР
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В четверг, 14 мая, в Петербурге будет дождливо.В четверг, 14 мая, в Петербурге будет дождливо.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Солнце закончилось и Петербург опять накрыло привычной моросью. В городе с утра идет дождь, который, по прогнозам синоптиков, не закончится до вечера. В течение всего дня ожидаются небольшие осадки, а на улице будет достаточно прохладно.

- 14 мая в Санкт-Петербурге утром и днем ожидается переменная облачность, в течение суток пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Воздух прогреется до +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

По состоянию на 7:30 утра картина в Петербурге такая: идет дождь, термометр показывает +3 градуса, дует северо-западный ветер скоростью 2 метра в секунду (слабый), давление – 753,5 мм ртутного столба, влажность – 85%.

В ближайшие два дня погода существенно не изменится. Пятница, 15 мая, станет копией четверга. Похожий прогноз синоптики дают и на субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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