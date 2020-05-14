2020-05-14T11:10:58+03:00
Происшествия

Легковушка пробила ограждение и упала в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга

Водителю помогли выбраться из воды прохожие [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Машина упала в Фонтанку утром 14 мая в Петербурге / Фото: МегаполисМашина упала в Фонтанку утром 14 мая в Петербурге / Фото: Мегаполис
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В Санкт-Петербурге водитель легковушки открыл "купальный сезон" в Адмиралтейском районе города. Утром в четверг, 14 мая 2020 года, автомобилист не справился с управлением, из-за чего автомобиль пробил ограждение реки Фонтанки и улетел в воду.

- В 10:05 часов 14 мая 2020 года легковой автомобиль пробил ограждение набережной Фонтанки напротив дома номер 199 и упал в воду. В машине был только водитель, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Мужчина смог самостоятельно выбраться из машины, забраться на крышу тонущего автомобиля и позвать на помощь. После он прыгнул в воду и направился к берегу. Прохожие помогли ему выбраться из воды.

Что касается автомобиля, то его отнесло течением на 200 метров от места падения. А также он опустился на дно. На данный момент у месту следует специальный кран, который поднимет автомобиль на берег.

Причины ДТП установят инспекторы ГИБДД.

Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку.По словам очевидцев, водитель сумел выбраться из машины и доплыть до берега, откуда спасатели кинули ему верёвку и мужчина выбрался на берег

ИСТОЧНИК KP.RU

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