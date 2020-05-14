Отопительный сезон в Ленинградской области закончится после потепления

14 Май 2020 2020-05-14T14:37:22+03:00

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Ленинградская область заканчивает отопительный сезон. На 14 мая 2020 года проводится еще периодическое протапливание из-за похолодания. Решение об отключении принимают администрации муниципалитетов с учетом погодных условий. Главный показатель – это среднесуточная температура, которая не должна быть ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней.

- Ежегодная поддержка муниципальных образований позволила обеспечить устойчивую работу объектов энергоснабжения и снизить аварийность на сетях. Так, в осенне-зимний период 2019-2020 годов в регионе произошло на 5% меньше аварий, чем в предыдущем отопительном сезоне, — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

В начале мая в некоторых районах был пройден порог среднесуточной температуры, в связи с чем временно было прекращено теплоснабжение потребителей в ряде сельских и городских поселений Выборгского, Кировского, Приозерского, Бокситогорского районов. Однако с понижением температуры наружного воздуха теплоснабжение в этих районах возобновлено, как того требует федеральное законодательство.

Между тем, в регионе уже началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Комплексные планы ремонтов должны быть сформированы не позднее 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU