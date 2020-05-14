2020-05-14T14:37:22+03:00
Общество

Отопительный сезон в Ленинградской области закончится после потепления

Решение о завершении принимают администрации муниципалитетов с учетом погоды
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Отопительный сезон в Ленинградской области закончится после потепленияОтопительный сезон в Ленинградской области закончится после потепленияФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Ленинградская область заканчивает отопительный сезон. На 14 мая 2020 года проводится еще периодическое протапливание из-за похолодания. Решение об отключении принимают администрации муниципалитетов с учетом погодных условий. Главный показатель – это среднесуточная температура, которая не должна быть ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней.

- Ежегодная поддержка муниципальных образований позволила обеспечить устойчивую работу объектов энергоснабжения и снизить аварийность на сетях. Так, в осенне-зимний период 2019-2020 годов в регионе произошло на 5% меньше аварий, чем в предыдущем отопительном сезоне, — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев.

В начале мая в некоторых районах был пройден порог среднесуточной температуры, в связи с чем временно было прекращено теплоснабжение потребителей в ряде сельских и городских поселений Выборгского, Кировского, Приозерского, Бокситогорского районов. Однако с понижением температуры наружного воздуха теплоснабжение в этих районах возобновлено, как того требует федеральное законодательство.

Между тем, в регионе уже началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. Комплексные планы ремонтов должны быть сформированы не позднее 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии
Отопительный сезон в Ленинградской области закончится после потепления
Петербуржцы реже других россиян ходят в магазины у дома во время самоизоляции
Из Невы достали утопленника в резиновых перчатках
Два петербуржца украли магнитолу из полицейского УАЗа
В Ленобласти двое «наемников» насмерть забили мужчину
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года остается на антирекорде
Рецидивист жестоко забил молотком насмерть жительницу Санкт-Петербурга
Водитель «Жигулей» устроил массовое ДТП в Невском районе
Коронавирус в Ленинградской области по районам: Названы места, где 14 мая 2020 года зафиксированы новые случаи заражения
Самый холодный день мая в Санкт-Петербурге ожидается в четверг
Карантин снят в двух населенных пунктах в Ленинградской области 14 мая 2020 года
Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 мая 2020 года увеличилось на 6 человек
Дерево упало на пять машин во дворе на Будапештской улице в Санкт-Петербурге
Трое мужчин на «Лэнд Крузере» украли букет цветов в ночном магазине
Сильный снегопад завалил дороги Ленинградской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 14 мая 2020 года: Еще 69 заболели, смертей нет
Легковушка пробила ограждение и упала в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга
Более 10,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Новые случаи заражения коронавирусом в Карелии 14 мая 2020 года: Еще 6 человек заболели
Метрополитен показал, как идет ремонт эскалатора на «Технологическом институте»